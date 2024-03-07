Названа копеечная альтернатива букету на 8 марта — женщины будут в восторге

Классическим букетом цветов к 8-му Марта уже никого не удивишь, да и психологи уверяют — чем оригинальнее подарки на 8 марта, тем большая вероятность того, что они запомнятся на всю жизнь.

Современные российские цветочники заметили тенденцию к снижению цветочного интереса в период Международного женского дня. Да и эксперты в области женской психологии уверяют, что универсальные подарки доставят гораздо большее удовольствие любой без исключения девушке или женщине, а цветы лучше дарить в другой день и без всякого повода.

Ниже список полноценных, но при этом бюджетных и практичных подарков.

1. Совместное фото в красивой рамке.

2. Фотоколлаж из самых ярких моментов жизни.

3. Сертификат на фотосессию.

4. Портрет на заказ.

5. Любовное письмо собственного сочинения.

6. Любимые сладости.

7. Фруктовый букет.

8. Ювелирная бижутерия.

9. Органайзер для украшений.

10. Книга-сейф.

11. Набор косметичек.

12. Интересная книга.

13. Билет на культурное мероприятие.

14. Букет из воздушных шаров.