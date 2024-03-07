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общество

Названа копеечная альтернатива букету на 8 марта — женщины будут в восторге

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Классическим букетом цветов к 8-му Марта уже никого не удивишь, да и психологи уверяют — чем оригинальнее подарки на 8 марта, тем большая вероятность того, что они запомнятся на всю жизнь.

Современные российские цветочники заметили тенденцию к снижению цветочного интереса в период Международного женского дня. Да и эксперты в области женской психологии уверяют, что универсальные подарки доставят гораздо большее удовольствие любой без исключения девушке или женщине, а цветы лучше дарить в другой день и без всякого повода.

Ниже список полноценных, но при этом бюджетных и практичных подарков.

1. Совместное фото в красивой рамке.

2. Фотоколлаж из самых ярких моментов жизни.

3. Сертификат на фотосессию.

4. Портрет на заказ.

Фото Названа копеечная альтернатива букету на 8 марта — женщины будут в восторге 2

5. Любовное письмо собственного сочинения.

6. Любимые сладости.

7. Фруктовый букет.

Фото Названа копеечная альтернатива букету на 8 марта — женщины будут в восторге 3

8. Ювелирная бижутерия.

9. Органайзер для украшений.

10. Книга-сейф.

11. Набор косметичек.

Фото Названа копеечная альтернатива букету на 8 марта — женщины будут в восторге 4

12. Интересная книга.

13. Билет на культурное мероприятие.

14. Букет из воздушных шаров.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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