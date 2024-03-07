Названы самые нежеланные подарки на 8 марта

Стало известно, какие подарки на 8 марта являются самыми нежеланными.

Как сообщает RT, ссылаясь на опрос «АльфаСтрахования», самыми нежеланными подарками на Международный женский праздник 8-ое марта стали сладости и косметические наборы.

По результатам опроса было выявлено, что 24% женщин хотели бы принять в качестве подарка организацию уборки в квартире, 14% отметили, что хотят просто побыть наедине с семьей или в одиночестве, а 36% наоборот хотели бы весело отпраздновать 8-ое марта.

18% опрошенных хотели бы в качестве подарка получить туристическую поездку, 24% — сертификат на косметологические процедуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске малыши-автоинспекторы поздравляют автоледи с 8 Марта.