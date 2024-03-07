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общество

В Новосибирске малыши-автоинспекторы поздравляют автоледи с 8 Марта

Фото: УМВД России по Новосибирской области

ЮИДовцы вышли на дороги Новосибирска, чтобы поздравить женщин-водителей с наступающим 8 Марта.

6 марта отмечается День создания отрядов юных инспекторов движения. В этот день сотрудники Госавтоинспекции, ребята из отряда ЮИД школы № 196 и воспитанники дошкольного отделения поздравили автоледи с наступающим Международным женским днем. Поучаствовали в мероприятии и активисты из добровольной народной дружины «Кировка».

Женщинам дарили цветы и открытки, созданные руками, напоминали им о безопасности дорожного движения и правилах поведения за рулем. Виновницы торжества с удовольствием принимали подарки и обещали малышам соблюдать ПДД.

Ранее мы рассказывали, как депутаты «Единой России» поздравили жену и дочь участника СВО с 8 Марта.

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Галина Чебыкина
Журналист

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