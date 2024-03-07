Новосибирский ЗАГС назвал самые популярные имена детей за февраль 2024 года

Стали известны самые популярные имена детей за февраль.

В Новосибирском ЗАГСе отметили, что за два месяца текущего года на свет появилось почти 2 тысячи детей.

Самые необычные имена, которые дали новосибирцы для рожденных девочек — Ева, Александра, Анна, Мария, Полина, София, Виктория, Арина, Алиса и Мирослава.

Среди мальчиков самыми редкими и необычными именами оказались: Аркадий, Демьян, Святозар, Дoбрыня, Ермак, Венедикт, Клим, Корней, Кузьма, Лучезар и Нестор.

Также в ведомстве назвали самые распространенные имена — Артем, Илья, Дмитрий, Матвей, Роман, Михаил, Александр, Иван, Марк и Тимофей.

Напомним, что в новосибирских школах уборщицы страдают из-за Tik-Tok.