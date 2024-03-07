Остался один день до подведения итогов фотоконкурса «Девушки в погонах»

19 февраля медиахолдинг «Сиб.фм Group» запустил фотоконкурс «Девушки в погонах».

В этот день первые участницы прислали свои снимки в форме и небольшой рассказ о себе и любимой работе. К концу проекта заявки подали уже три десятка сибирячек.

В состязании могут участвовать представительницы силовых структур на действующей службе, на пенсии или в отставке. Конкурс проводится, чтобы показать преданность и профессионализм на службе, продемонстрировать достоинство и красоту женщин, выбравших столь сложных путь в карьере.

Последний день приёма заявок от желающих – 7 марта 2024 года. Уже завтра, в Международный женский день запланировано подведение итогов и объявление победительницы. Ещё сутки можно успеть проголосовать за фаворитку по ссылке.

Победительница получит приятные бонусы: подарок и видеосюжет о себе в главной роли от «Сиб.фм Group». Ролик появится на YouTube-канале медиахолдинга, в группе во «ВКонтакте» портала «Сиб.фм», а также на всех новосибирских сайтах медиахолдинга. В газетах «МК-Сибирь» и «АиФ на Оби» опубликуют интервью с девушкой, занявшей первое место.

В новосибирском метрополитене пройдёт фотовыставка снимков десяти участниц, набравших наибольшее число лайков.

По дополнительным вопросам обращайтесь по номеру +7 953 867-33-37 или на почту marketing@sib.fm.