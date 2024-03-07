Отказом обеспечить жительницу НСО дорогое лекарство заинтересовался Бастрыкин

Болеющая жительница Новосибирска нуждается в лекарстве за 50 млн рублей и не может его добиться.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту ситуации, сложившейся между сибирячкой и врачами. Про инцидент слало известно благодаря СМИ.

«В эфире федерального канала сообщалось, что жительница Новосибирска, страдающая генетическим заболеванием, лишена возможности получить лекарство для его лечения, несмотря на то, что имеется решение суда об исполнении ее требований», — сказали в пресс-службе главка.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался случаем с вымогательством денег у избитого новосибирского школьника.