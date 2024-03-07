Розыск: в Новосибирске мужчина украл на рынке кошелек

В Новосибирске в розыск объявили подозреваемого в краже человека.

Еще 8 февраля этого года неизвестный, находясь на рынке, расположенном на улице Гидромонтажной, взял с прилавка одного из магазинов с фруктами кошелек, в котором было десять тысяч рублей. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области.

«Всем, кто располагает сведениями о местонахождении подозреваемого, изображенного на видео и фото, просьба сообщить по телефонам в полицию: 8 (383) 232 65-54, 8 (913) 717-04-42. Конфиденциальность гарантируется», — обратились к сибирякам в полиции.

Ранее Ордынский районный суд вынес приговор Ануарбеку и Сенбаю Мухомеджановым по факту кражи лошади с животноводческой базы. По данным суда, Анаурбек уговорил Сенбая (его дядя) помочь убить лошадь, которую он перед этим украдет.