Суд не снял обвинение с оштрафованного за клевету вице-мэра Новосибирска

Восьмой кассационный суд признал законность приговора, вынесенного вице-мэру Новосибирска Артему Скатову по делу о клевете.

Чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей. Защита просила отменить решение мирового и районного судов, снять все обвинения, но получила отказ, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники.

Согласно версии следствия, Скатов, отвечающий в администрации Новосибирска за информационную политику, в феврале 2022 года обратился к администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой разместить «негативную информацию» о якобы имеющейся связи одного депутата со строительной компанией. Его осудили по статье «Клевета с использованием интернета». Чиновник же заявляет, что непричастен к опубликованию статьи.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске для бывшего судьи-взяточника из Томской области отменили условку.