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общество

Татьяна Голикова призвала россиянок рожать детей до 24 лет

Фото: ru.freepik.com

Средний возраст рождения детей в России — 26 лет.

На просветительском марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что средний возраст рождения детей в России — 26 лет.

Она добавила, что репродуктивный возраст женщины короток и «самым правильным» для деторождения является возраст — до 24 лет.

«Самый такой правильный возраст... до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России – 26 лет. Мы еще находимся в абсолютных лидерах, если нас сравнивать с другими странами, где средний возраст рождений уже ушел в 31 год», – уточнила вице-премьер.

Напомним, что новосибирский ЗАГС назвал самые популярные имена детей за февраль 2024 года.

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Нина Раневская
Журналист

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