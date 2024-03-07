В бердском лицее №7 за детьми и учителями три месяца велась видеослежка

Камеры работали 12 недель.

В Бердске в лицее №7 руководство установило видеокамеры в кабинетах и даже в туалетах школы. О них не знали дети и сотрудники. По данному факту родители учеников обратились в прокуратуру. Об этом сообщает издание «Бердск Онлайн».

Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что камеры в туалете записывали как изображение, так и звук.

Камеры также установили в учебных кабинетах и в учительской. При этом сотрудников не уведомили об этом под роспись.

Сообщается, что видеосъемка длилась 12 недель. Прокуратура внесла представление мэру Бердска Роману Бурдину.

Напомним, что заявления в первый класс в Новосибирске начнут принимать с 1 апреля.