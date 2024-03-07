В Госдуме разрешили толкать машины во дворах бампером ради проезда «скорой»

Госдума предлагает новый подход к решению проблемы с неправильно припаркованными автомобилями, которые мешают проезду скорой помощи.

Депутат Сергей Колунов предложил разрешить водителям скорых сдвигать эти машины бампером, чтобы быстрее доставиться к месту экстренного вызова. Инициатива была представлена в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Колунов подчеркнул, что неправильно припаркованные автомобили являются серьезной проблемой, которая может привести к опасным последствиям. Врачам приходится тратить драгоценное время на то, чтобы добраться до места вызова пешком из-за того, что скорая не может проехать. Парламентарий привел пример случая в Нижнем Новгороде, когда неправильно припаркованная машина помешала скорой доставиться к грудному ребенку. Таких случаев, по словам Колунова, сотни и даже тысячи.

По его мнению, водители скорых должны иметь законную возможность сдвигать мешающие автомобили бампером, если нет другого пути или он значительно длиннее. Однако такая мера должна использоваться только в экстренных случаях, когда на кону стоит человеческая жизнь.

В случае принятия инициативы, машины скорой потребуется оборудовать специальными бамперами, чтобы избежать повреждений.

Напомним, из Новосибирской области вылетел самолет в Туву, где произошло ЧП.