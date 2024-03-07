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общество

В колонии, где сидел Скопинский маньяк, заключенные устроили погром

Фото: freepik

Заключенные устроили погром в колонии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСИН России, в исправительной колонии №4 города Пугачева Саратовской области произошел погром.

По предварительным данным, вчера один из осужденных отказался отдать сотрудникам администрации запрещенный для использования в колонии предмет, за что ему заломили руки, однако другие заключены решили поддержать сокамерника и устроили погром — они сломали окна и двери.

Сотрудники ФСИН сообщили, что конфликт был устранен после профилактической беседы.

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Валерия Митрохина
Журналист

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