В Новосибирске ограничат проезд по Октябрьскому мосту 7 марта

С сегодняшнего дня в Новосибирске ограничат проезд по Октябрьскому мосту.

По данным МКУ «Гормост», сегодня, 7 марта, в Новосибирске ограничат проезд по Октябрьскому мосту — проезжая часть будет сужена со стороны проезда с левого берега на правый.

Уточняется, что сужение необходимо для организации работ по усилению тротуара и ремонта проезжей части Октябрьского моста. По мере выполнения работ зона перекрытия будет продлеваться до здания по улице Большевистской, 43/1.

Работы по ремонту Октябрьского моста продлятся до ноября 2024 года.

Напомним, что в Новосибирской области отремонтируют часть трассы до Карасука.