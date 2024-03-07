В Новосибирске ограничат проезд по Октябрьскому мосту 7 марта

С сегодняшнего дня в Новосибирске ограничат проезд по Октябрьскому мосту.
По данным МКУ «Гормост», сегодня, 7 марта, в Новосибирске ограничат проезд по Октябрьскому мосту — проезжая часть будет сужена со стороны проезда с левого берега на правый.
Уточняется, что сужение необходимо для организации работ по усилению тротуара и ремонта проезжей части Октябрьского моста. По мере выполнения работ зона перекрытия будет продлеваться до здания по улице Большевистской, 43/1.
Работы по ремонту Октябрьского моста продлятся до ноября 2024 года.
Напомним, что в Новосибирской области отремонтируют часть трассы до Карасука.