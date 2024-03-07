В Новосибирской области отремонтируют часть трассы до Карасука

Власти Новосибирской области планируют отремонтировать часть трассы до Карасука.

Министерство транспорта Новосибирской области сообщило о том, что в регионе планируется ремонт части трассы до Карасука. Уже в этом году проведут работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт проведут на трассе «992 км а/д «М-51 — Купино — Карасук». На месте планируют отремонтировать участок общей протяженностью 7,4 километров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на сайте госзакупок появилось объявлении о поиске подрядчика, который сможет отремонтировать участок Северного обхода Новосибирска в Коченевском районе.