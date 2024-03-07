В Новосибирске женщина заявила о побоях 10-летнего сына в военном центре

Жительница Новосибирска завила о том, что ее сына избивают в военном центре.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “ACT-54” опубликовали историю женщины, которая поделилась тем, что из-за проблем с дисциплиной в школе она решила отдать сына в военно-спортивный центр в Новосибирске, так как многие хвалили это место.

“Мы начали ходить туда с 13 февраля, а недавно прапорщик сказал, что по 4 марта у детей будет полевой выход с отработкой навыков. После всего я забрала сына из штаба с разбитой головой, который рассказал, что все дни на полевом прапорщик за невыполнение приказов бил его палкой по голове при всей группе”, — рассказала женщина.

Однако тренер опровергает данную информацию и утверждает, что мальчик ударился об бревно. С его версией также стали соглашаться и комментаторы под постом. Некоторые и впрямь винят саму женщину, аргументируя это тем, что она воспитывает ребенка одна и семье не хватает настоящего мужчины в доме.

Другие же местные жители считают, что невозможно получить настолько сильные гематомы лица от удара об бревно.

Сейчас мама мальчика написала заявление в полицию.