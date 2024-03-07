В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на 8–10 марта

Температура может опуститься до -27 градусов.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского УГМС, с 8 по 10 марта в Новосибирской области будет действовать штормовое предупреждение.

Так, температура 8 марта ночью опустится до -27 градусов, а днем поднимется до -2. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

9 марта ночью температура понизится до -20, а днем термометр покажет 0 градусов. Порывы ветра — до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 10 марта, будет теплее: ночью температура опустится до -12 градусов, а днем до +2.

Напомним, что жители Новосибирска смогут увидеть кармическое новолуние 10 марта.