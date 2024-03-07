В СИЗО отправили новосибирца, который насмерть сбил мужчину на Октябрьском мосту

Постановление в законную силу не вступило.

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Миненко Яна. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Установлено, что 3 марта 2024 года около 21:40 он управлял автомобилем «Лада» и следовал по проезжей части Октябрьского моста. Обвиняемый наехал на пешехода, который находился в районе задней части автомобиля «Киа» и менял колесо.

В результате ДТП потерпевший получил травмы и скончался 4 марта в больнице.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 мая 2024 года. Об сообщает «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Напомним, что опубликованы фото с места крупного пожара на улице Кропоткина в Новосибирске.