В Тюменской области под колесами легковушки погибла 20-летняя девушка

Трагедия произошла на 39 километре трассы «Тюмень — Нижняя Тавда».

В Тюменской области произошел очередной трагический случай на дороге. В среду, 6 марта 2024 года, под колесами автомобиля погибла 20-летняя девушка. Об этом сообщает Вслух.ru.

Авария произошла на 39 километре трассы «Тюмень — Нижняя Тавда». По предварительной информации, водитель рейсового автобуса высадил 20-летнюю пассажирку в неположенном месте. Девушка решила перебежать дорогу перед автобусом вне зоны пешеходного перехода и в итоге оказалась под колесами LADA Largus. Молодая тюменка скончалась, а легковой автомобиль отбросило в кювет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.