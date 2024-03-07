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общество

Врач Казакова назвала самые распространенные болезни, встречающиеся у женщин

Freepik, authors: martin-dm

Оказалось, что представительницы слабого пола больше мужчин подвержены депрессивным расстройствам.

Врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова рассказала в беседе с «Газета.Ru», что распространённой причиной смерти женщин являются сердечно-сосудистые заболевания. Дело в том, что представительницы слабого пола больше мужчин подвержены депрессивным расстройствам.

Кроме того, медик подчеркнула, что для женщин репродуктивного и зрелого возраста значительный вклад в заболеваемость вносят осложнения, связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом.

«У женщин старше 60 лет чаще всего диагностируются заболевания сердца, острое нарушение мозгового кровообращения и болезни органов дыхания. Развитию деменции в этой возрастной группе также больше подвержены женщины, чем мужчины», — добавила она.

Напомним, гинеколог Фисюк предупредила об опасных симптомах во время беременности.

#женщины #врач #Заболевание
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Дарья Бочкун
журналист

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