Врач Казакова назвала самые распространенные болезни, встречающиеся у женщин

Оказалось, что представительницы слабого пола больше мужчин подвержены депрессивным расстройствам.

Врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова рассказала в беседе с «Газета.Ru», что распространённой причиной смерти женщин являются сердечно-сосудистые заболевания. Дело в том, что представительницы слабого пола больше мужчин подвержены депрессивным расстройствам.

Кроме того, медик подчеркнула, что для женщин репродуктивного и зрелого возраста значительный вклад в заболеваемость вносят осложнения, связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом.

«У женщин старше 60 лет чаще всего диагностируются заболевания сердца, острое нарушение мозгового кровообращения и болезни органов дыхания. Развитию деменции в этой возрастной группе также больше подвержены женщины, чем мужчины», — добавила она.

Напомним, гинеколог Фисюк предупредила об опасных симптомах во время беременности.