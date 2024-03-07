Врач Обушенков предупредил о вредоносности кофейных напитков для детей

По словам специалиста, кофе разрушает эмаль детских зубов.

Стоматолог Максим Обушенков объяснил, почему детям нежелательно пить кофе. По его словам, бодрящий напиток имеет достаточно много негативных последствий для растущего организма. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на «Южный Федеральный».

Медик отметил, что кислота, содержащаяся в кофе, не только разрушает эмаль детских зубов, но и способствует образованию зубного камня, а также провоцирует кариозные процессы. Вдобавок кофе может вызвать у детей нервозность, головные боли, бессонницу.

Обушенков добавил, что чаще всего интерес к кофе проявляется в подростковом возрасте. Чтобы снизить отрицательный эффект, можно употреблять напиток с молоком и через трубочку. А лучше постараться увлечь чадо более полезными чаем или цикорием, резюмировал стоматолог.

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