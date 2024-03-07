Житель Новосибирска избил знакомого из-за подозрения в приёме наркотиков, а потом сам пошёл за закладкой

В Новосибирске мужчина избил знакомого и забрал у него телефон из-за того, что заподозрил его в приеме наркотиков.

Как выяснил Сиб.фм, 28-летний житель Новосибирска Александр Б. отдыхал и употреблял спиртные напитки в магазине-баре «Алкополис 24», где познакомился с Иваном (имя изменено). В ходе общения он заподозрил нового знакомого в приеме наркотиков и стал его в этом обвинять, называя наркоманом.

Спустя время он его избил и забрал смартфон за 50 тысяч рублей, настройки которого сбросил до заводских. Позже Александр вместе с телефоном приехал в ТЦ «Версаль» на площади Маркса, где, по его словам, обнаружил монету номиналом 2 рубля, а на ней закладку с наркотическим веществом, половину которого принял в самом магазине, а вторую часть положил в карман.

Дежурившие полицейские обратили внимание на нервничающего Александра и предложили ему пройти в комнату полиции. С понятыми у него был обнаружен смартфон, находящийся в розыске, а также сверток с наркотическим веществом.

На обвиняемого возбудили два уголовных дела — по п. 2 г. части 2 ст. 161 УК РФ (открытое хищение) и части 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков).

Во время следствия Александр признался, что он сам употребляет запрещенные вещества, но не любит зависимых людей, поэтому и напал на Ивана. На суде он признал вину и раскалывался. Его приговорили к 3,5 годам условно.



Как ранее писал Сиб.фм, сибиряк напал на полицейского во время матча в «Сибирь-Арене» в Новосибирске.