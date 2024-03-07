Жительницу Забайкалья наказали крупным штрафом за нелегальную продажу алкоголя

За торговлю спиртным на дому женщину дважды привлекали к административной ответственности.

В Забайкальском крае 58-летнюю жительницу Приаргунского района наказали крупным штрафом за нелегальную продажу горячительных напитков. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Суд признал женщину виновной в незаконной торговле спиртным на дому 25 января 2023 и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Однако забайкалку это не остановило и она продолжила заниматься своим бизнесом. В итоге вновь получила штраф, но уже на 50 тысяч рублей.



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