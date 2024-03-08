Авто новосибирских рыбаков начали проваливаться под тонкий лед

В Искитимском районе зарегистрировали первые весенние провалы автомобилей под лед водоемов.

Рискуя жизнями, невзирая на запрет, рыбаки продолжают выезжать на лед на транспорте, сообщили 7 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

С начала марта во время рейдов и проверок уже составлено 16 протоколов об административных правонарушениях. Половина из них — за выезд на лед. Пока обходилось без пострадавших и жертв, машины проваливались частично.

«С учетом потепления на предстоящих выходных и следующей неделе структура льда начнет еще активней меняться и истончаться. В некоторых местах на водоемах уже становится опасно выходить пешком. Поэтому родителям стоит особое внимание уделять своим детям и не допускать их на тонких лед», — отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Напомним, в предстоящие выходные Госавтоинспекция будет активно ловить пьяных водиелей.