В Новосибирске на праздничных выходных сотрудники ГИБДД будут следить за пьяными водителями

Сотрудники ГИБДД выйдут на охоту за пьяными водителями на праздничных выходных.

По данным управления ГИБДД Новосибирской области, с 7 по 11 марта пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что экипажи дорожно-патрульной службы будут ловить пьяных водителей на левом берегу на улицах Титова и Петухова, и на правом берегу на улицах Дуси Ковальчук и Курчатова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске бывший сотрудник ГИБДД незаконно менял номера машин граждан.