Мать пострадавшей в массовом «завале» лыжницы в Сочи требует наказать организаторов

Организаторы Спартакиады учащихся в Сочи подвергли опасности здоровье детей, разрешив провести масс-старт среди малолетних лыжниц, считает мать одной из пострадавших.

Мать одной из спортсменок, попавшей в завал, заявила «Матч ТВ», что ответственные должны быть наказаны.

Соревнования по лыжным гонкам проходят на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Лаура». Во время гонки с общего старта несколько лыжниц получили травмы из-за завала. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что две спортсменки находятся в больнице — одна с черепно-мозговой травмой, а у другой перелом руки.

Мать пострадавшей спортсменки выразила свое возмущение и требует наказать ответственных за проведение гонки. Она отметила, что уже на тренировках происходили падения и травмы, а сама трасса была плохо подготовлена — снег растаял и превратился в лед. Она также задала вопрос, почему гонка проводилась именно на этой трассе, в то время как старшие спортсмены бегали в другом месте. Она отметила, что в горах дети испытывали проблемы с дыханием из-за недостатка кислорода.

Ранее сообщалось, что в Сочи произошел массовый завал во время лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады. Множество спортсменок упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. В результате гонку не закончили 14 спортсменок.