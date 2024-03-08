Новосибирец извинился перед женщинами за оскорбительное предложение к 8 марта

Музыкант из Новосибирска Юрий Турцев принес извинения женщинам города за предложение платных услуг в честь 8 марта — объявление музыканта вызвало негодование в социальных сетях.

Юрий Турцев опубликовал видеоролик на своей странице в социальной сети ВКонтакте, в котором извинился перед женщинами и поздравил их с Международным женским днем. Он также исполнил песню о любви.

Ранее музыкант разместил объявление, в котором предлагал женщинам различные платные услуги. Он предлагал купить им подарки на сумму от 15 тысяч рублей, а также оказывать различные услуги, такие как поездки на автомобиле, фото и видеосъемка, комплименты и другие. За все эти услуги Юрий устанавливал цены, которые вызвали негативную реакцию в обществе.

Извинения музыканта вызвали смешанные отзывы у пользователей социальных сетей. Некоторые приняли извинения и поздравления Юрия, в то время как другие продолжают выражать недовольство его предложениями платных услуг.

Юрий Турцев не уточнил, будет ли он продолжать предлагать свои услуги в будущем или изменит свой подход к общению с женщинами.