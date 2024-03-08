Новосибирец поделился, как прожил месяц на пенсию в 22 858 рублей

Житель Новосибирска поделился своим опытом проживания месяца на пенсию в размере 22 858 рублей.

Данный размер пенсии является средней по региону. Журналист издания МК в Новосибирске решил провести эксперимент и прожить на эту сумму в течение месяца.

Для проведения эксперимента был выбран февраль, самый короткий месяц. На оплату коммунальных услуг журналист потратил 4043 рубля, а на проездной билет на общественный транспорт – 260 рублей. После уплаты всех обязательных расходов на еду, лекарства и прочие необходимости у него осталось 18 585 рублей. В день приходилось тратить чуть более 640 рублей, и чтобы сбалансированно питаться, журналисту приходилось тщательно искать товары со скидками.

Свою продуктовую корзину журналист попросил оценить врача-диетолога и врач нашел в ней несоответствия нормам по рекомендованному составу для пенсионеров.



Напомним, всем пенсионерам на 20% повысят выплаты.