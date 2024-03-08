Новосибирский актёр Кологривый приедет на кинофестиваль в родной город

Актёр из Новосибирска Никита Кологривый проведёт встречу с фанатами.

Актер Никита Кологривый, известный своими ролями в сериалах "Слово пацана", "Два холма" и "Оффлайн", приедет в Новосибирск для встречи с фанатами. Об этом сообщили представители Корпорации развития Новосибирской области.

16 марта Никита Кологривый выступит на фестивале кино "Семейные традиции", который пройдет в кинотеатре "Победа" в Новосибирске. В рамках мероприятия актер поприветствует гостей фестиваля и поделится своими творческими планами в родном городе. Также будет организована автограф-сессия с актером.

Уточняется, что посетить это мероприятие можно бесплатно, однако необходимо зарегистрироваться до 8 марта. Кинофестиваль пройдет с 15 по 18 марта и представит фильмы для разных возрастных категорий. Организатором выступает Корпорация развития Новосибирской области.

Напомним, актер из Новосибирска Степан Белозеров снялся в фильме «Лед-3».