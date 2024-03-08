Новосибирский хирург опубликовал провокационное фото из операционной

Врачу из Новосибирска пришлось удалить из соцсетей провокационную фотографию.

Хирург из Новосибирска вызвал негодования в социальных сетях своим провокационным фото из операционной. Рустам Курманбаев, известный в городе как хирург и косметолог, опубликовал на своей странице в запрещенной в России соцсети фотографию, на которой он держит сердце, похоже, вырезанное из плоти.

На фото видно операционное оборудование и других медиков, но в подписи не указано под фотографии указано не было, из чего было вырезано "сердце". После резонанса в СМИ, врачу пришлось удалить снимок.

Как ранее писал Сиб.фм, жительница Новосибирска с редкой болезнью не может получить лекарство.