Новосибирскстат составил портрет жительницы региона

В честь Международного женского дня специалисты Новосибирскстата показали портрет жительницы региона.

В Новосибирской области, аналогично всей России, наблюдается преимущество женского населения перед мужским. На 1 января 2023 года количество женщин составило 1 515,6 тысячи, что составляет 54,2% общего числа жителей региона. Большинство женщин, а именно 80,6% или 1 221,7 тысячи, проживают в городах, в то время как в сельской местности их всего лишь 293,9 тысячи или 19,4%.

На каждую тысячу мужчин приходится 1 185 женщин. В городах это соотношение еще более выражено – 1 214 женщин на тысячу мужчин, в то время как в сельской местности разница уменьшается и составляет 1 078 женщин на тысячу мужчин. Каждый год рождается больше мальчиков, чем девочек, в среднем на 100 новорожденных девочек приходится от 103 до 108 мальчиков. В 2022 году в регионе появилось на свет 13 тысяч девочек.

Средний возраст женщин в 2022 году составил 42,6 лет, причем в городах он равен 42,5 года, а в сельской местности – 43 года.

На территории Новосибирской области было зарегистрировано 2 200 женщин в возрасте 95 лет и старше, из которых 186 перешагнули столетний рубеж.

В прошлом году в Новосибирской области вступили в брак 22 500 невест. Из них 14,1 тысячи вступили в брак впервые, а 8 400 – повторно. Обычно девушки выходят замуж в возрасте от 21 до 26 лет, что составляет около 30%. В возрасте 16 лет замуж вышли 39 девушек, а после 60 лет – уже 372 женщины.



Как ранее писал Сиб.фм, новосибирцы рассказали, что подарят женщинам на 8 марта.