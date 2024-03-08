Новосибирцы рассказали, что подарят женщинам на 8 марта

17% новосибирцев подарят женщинам iPhone.

Как сообщает пресс-служба «Авито», 77% новосибирцев планируют подарить на 8 марта женщинам цветы: 35% выбрали тюльпаны, 29% розы, а 11% хотят подарить живой цветок в горшке.

Также 33% хотят подарить косметику и парфюмерию, 21% опрошенных будут дарить ювелирные украшения, 44% — сладости, а 22% — сертификат.

12% хотят подарить гаджеты. Из них 17% – iPhone, а 33% – смартфон другого бренда.

«Большинство (66%) опрошенных мужчин собирается делать подарки на 8 марта только близким женщинам — маме, девушке или жене, дочери. 10% планируют также подарить презенты знакомым и коллегам. У большинства, 32% опрошенных, на подарки уйдет от 2 до 5 000 рублей, от 5 000 до 10 000 — 24%. Более этих сумм готовы потратить 15% жителей Новосибирска. 3% собираются потратить на подарки до 1 000 рублей, 26% — от 1 000 до 2 000 рублей», — пишет пресс-служба.

Уточняется, что женщины в прошлом году чаще всего получали в подарок цветы — 56%, косметику и парфюмерию — 28%, сладости — 18%, подарочные сертификаты — 21% и ювелирные украшения — 13%. 9% не получили ничего.