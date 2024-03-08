Посещаемость ресторанов на 8 марта выросла в два раза в Новосибирске

Новосибирцы начали бронировать места в ресторанах на 8 марта еще в феврале.

По данным BFM-Новосибирск, в Новосибирске на 8 марта посещаемость ресторанов увеличилась вдвое. В этот день большинство заведений были полностью забронированы заранее, уже в феврале. Руководители ресторанов отмечают, что Международный женский день стал для них таким же значимым, как новогодние праздники.

Рестораторы подтвердили увеличение бронирования столов и ожидания повышения выручки по итогам этого дня. Генеральный директор сети ресторанов Дениса Иванова Артур Ганагин отметил, что для гостей 8 марта — это особый повод для похода в ресторан, где они хотят получить особые впечатления и эмоции от сервиса и блюд. В результате, средний чек в этот день обычно увеличивается на 10%, а посещаемость вырастает на 100%.

PR директор «ЯсноРестораны» Лана Васильева также подтвердила повышенный интерес к посещению ресторанов в честь 8 марта. Она отметила, что в их заведениях все места были забронированы задолго до праздника. В грузинских ресторанах преимущественно появляются семьи с детьми, в то время как компании и пары предпочитают другие заведения. Средний чек гостей в этот день увеличивается на 30% по сравнению с обычными выходными.

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