«Стараемся держать цены»: сколько стоят букеты на 8 марта в Новосибирске и где остались недорогие цветы

Цветочные магазины в Новосибирске запаслись коробками с цветами: стоимость свежих роз значительно подскочила, однако мужчины к 8 марта предпочитают разбирать недорогие букеты в супермаркетах.

Тюльпаны по бросовым ценам в новосибирских супермаркетах появились ещё в начале этой недели. Самые дешёвые нашлись в сети «Магнит». Здесь цена за пять цветов – 249 рублей. Кстати, 7 марта, тюльпаны по такой бросовой цене быстро расхватали.

«Достаю последнюю коробку. Берут по несколько букетов на работу, наверное, коллегам. Хорошо разбирают»,

- поделилась с корреспондентом Сиб.фм продавец.

Точно такой же букет в «Ленте» стоит уже 259 рублей. В «Мария-Ра» Они продаются поштучно за 59 рублей 90 копеек. В «Монетке» цена вышеописанного букета – уже 289 рублей. В «Пятёрочке», где ещё 14 февраля были самые дорогие тюльпаны, на 8 марта ставку сделали на розы. Букет из трёх штук стоит 449 рублей 99 копеек.

«Стараемся держать цены!»

А вот цены на букеты в цветочных магазинах – уже совсем другие. Здесь стоимость на тюльпаны начинается от 130 рублей. Дешевле всего вестники весны продают в подземных переходах метро. В цветочных салонах стоимость тюльпанов начинается от 180 рублей.

«180 – это более раскрытые, если лепестков больше и бутон более крепкий – по 200 рублей. Стоимость роз начинается от 270 рублей, на высокой ножке – уже 300», — рассказывает продавец одного из цветочных салонов.

Следует отметить, что по сравнению с ценами в День всех влюблённых, который отмечали 14 февраля, стоимость цветов изменилась не очень. Основная наценка была сделана уже в феврале.

«Мы стараемся сдерживать цены, они сильно не изменились за последние недели. В феврале стоимость цветов выросла, но сейчас она держится на том же уровне», — добавили торговцы бутонами.

14 февраля в супермаркетах букеты из пяти тюльпанов можно было найти за 219 рублей, в цветочных салонах один цветок так и стоил 200 рублей. Самыми дорогими по-прежнему остаются гортензии – они стоят по 900 рублей. А вот бутонов королевского цветка Пьер де Ронсар, который ещё называют Эден Роуз, корреспонденту Сиб.фм отыскать не удалось. Дефицита тюльпанов в салонах нет: представлены разные расцветки, есть цветы из Эквадора и сибирских закрытых плантаций.

«Букет из 17 роз стоит около 4 000 рублей. Если брать самый дорогой, уже готовый букет, то его стоимость составит 5 600 рублей. Давайте мы вам сейчас завернём любой, какой захотите»,

- предложила заскучавшая без работы продавщица.

А вот в косметических магазинах корреспондент Сиб.фм наблюдал вечерний ажиотаж: здесь очереди не заканчивались даже после 22.00. Мужчины охотно разбирали подарочные сертификаты и недорогие наборы для ухода за собой.

Для тех, кто решил совсем уж сэкономить на подарках прекрасным дамам, есть вариант с веточками мимозы, которые продают на улице на станциях метро. Стоимость небольшого букета из этих цветов начинается от 150 или 200 рублей, большая охапка стоит 500-600 рублей.