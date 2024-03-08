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общество

Поздравительное фото с похожим на сердце из плоти сделал новосибирский хирург

Фото: соцсети

Пластический хирург из Новосибирска Рустам Курманбаев опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях странные снимки.

Доктор разместил фотографии в Instagram* (Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена). В публикации он поздравил с днем рождения некую Марию Бубнышеву.

Кадры, по всей видимости, сделаны прямо в операционной. На них запечатлены врачи, держащие в руках нечто, похожее на плоть, свернутое в форме, напоминающей сердце.

Ранее пластический хирург, врач высшей категории сети клиник «Семейная» направления Beauty Елена Пономарева развеяла миф о том, что пластическая хирургия может справиться с любой проблемой.

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Галина Чебыкина
Журналист

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