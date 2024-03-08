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общество

Предприниматели из Новосибирска будут выращивать хризантемы на Алтае

Фото: Сиб.фм

В 2026 году в Барнауле начнут массовое выращивание хризантем на Алтае.

Предприятие «Горкунов», входящее в новосибирскую группу компаний, откроет обособленное подразделение «Алтайское». Об этом сообщил коммерческий директор тепличного комбината «Новосибирский» Владимир Новгородцев, пишет ТАСС.

Будущее производство планируется для удовлетворения потребностей Сибири, Урала и Дальнего Востока в хризантемах. Через два года на алтайском предприятии планируется ежедневный сбор цветов.

На данный момент в Барнауле выращивают небольшие партии хризантем, но производство будет расширено за два года. В настоящее время в основном хризантемы поставляются в Сибирь из Казахстана и Голландии.

Как ранее писал Сиб.фм, посещаемость ресторанов на 8 марта выросла в два раза в Новосибирске.

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Дамир Трубников

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