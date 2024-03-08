Президент Путин указом помиловал 52 женщины

Владимир Путин помиловал 52 женщины, содержащихся в уголовно-исполнительной системе России.

Среди них оказались беременные женщины, матери несовершеннолетних детей и родственницы участников военной операции на Украине. Решение о помиловании было принято в соответствии с принципами гуманности, заявили в Кремле.

По данным ФСИН, на начало 2023 года в российских тюрьмах находилось 433 006 человек. Однако, информация о гендерном составе заключенных и их преступлениях не доступна в открытых источниках после 2021 года. В прошлом году президент уже подписал указы о помиловании шести осужденных.

Инициатива о помиловании женщин с несовершеннолетними детьми и осужденных за ненасильственные преступления появилась в декабре 2023 года. Ева Меркачева, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека, обратилась к президенту с просьбой помиловать такие категории заключенных. В ответ на это Путин выразил поддержку и предложил подготовить решения о амнистии для определенных групп женщин. По словам Меркачевой, в настоящее время около 45 тысяч женщин находятся под стражей, а амнистия могла бы затронуть примерно 25 тысяч заключенных.

Напомним, 73% новосибирцев поздравят с 8 марта своих женщин.