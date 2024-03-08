Пропавшие летом в Москве женщина с ребенком могут быть в НСО

В Новосибирской области могут находиться пропавшие без вести в Москве 40-летняя женщина и восьмилетний мальчик.

О том, что Елисеевы Екатерина и Арсений могли добраться до НСО, 7 марта сообщили представители областного штаба поисковиков «ЛизаАлерт». О местонахождении женщины с ребенком ничего неизвестно с 28 августа прошлого года.

Приметы Екатерины: рост 176 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Что было надето в ней на момент исчезновения — неизвестно.

Приметы Елисея: рост 140 см, худощавый, волосы светло-русые, глаза голубые. На мальчике, когда его видели в последний раз, были темные брюки, голубая рубашка и черная бейсболка.

Ранее мы рассказывали, что 13-летнюю школьницу из Новосибирска, которая пропала в феврале, нашли живой.