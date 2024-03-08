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общество

S7 возобновила авиасообщение между Новосибирском и Баку

Фото: Сиб.фм

Перелёты между Новосибирском и Баку будут выполняться раз в неделю.

Авиакомпания S7 Airlines возобновила перелеты между Новосибирском и Баку. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейсы будут выполняться один раз в неделю до конца текущего месяца, а с 3 апреля количество рейсов увеличится до двух в неделю.

Кроме того, ранее S7 Airlines объявили о возобновлении прямых рейсов между Новосибирском и Усть-Каменогорском.

До конца марта рейсы будут осуществляться по вторникам и четвергам, а со 2 апреля — по вторникам и субботам.

Напомним, ранее авиакомпания S7 получила штраф в 30 тысяч рублей за невыдачу багажа.

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Александр Борисов
журналист

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