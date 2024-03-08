Снег в Новосибирске будет таять после 8 марта

Новосибирцев ожидает потепление в первой половине марта.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии, сегодня, в Международный женский день, на улице еще будет минусовая температура, но уже завтра ожидается резкое потепление.

По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра воздух в городе прогреется до 0 градусов, а 10 марта столбик термометра даже поднимется до отметки в +1 градус.

После этого погода снова станет холоднее, однако сильных морозов больше не предвидится в Новосибирске.

Напомним, в Новосибирской области спасатели перешли на усиленный режим работы до 11 марта.