В Новосибирской области спасатели перешли на усиленный режим работы до 11 марта

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили о усиленном режиме работы в связи с длинными праздничными выходными.

Группировка сил ГУ МЧС России по региону будет работать на повышенной готовности, чтобы предотвратить возможные чрезвычайные ситуации.

По данным ведомства, увеличивается риск пожаров и других происшествий во время праздников, поэтому специалисты и техника МЧС готовы к оперативному реагированию на любые чрезвычайные ситуации. Режим повышенной готовности будет действовать до 11 марта.

Морозные ночи продолжаются, поэтому МЧС настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности, не использовать неисправные электроприборы и не оставлять обогреватели без присмотра.

Как ранее писал Сиб.фм, в новосибирских магазинах косметики второй день выстраиваются очереди.