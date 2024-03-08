Стенд НСО на ВДНХ украсили картиной из 2 тысяч кубиков Рубика

На выставке «Россия» новосибирский стенд преобразили картиной с изображением Новосибирского театра оперы и балета, составленной из двух тысяч кубиков Рубика.

Экспозиция выполнена в весенних цветах, сообщили в пресс-службе региона 7 марта.

Зимой стенд украшали елью с игрушками ордынской росписи, «холодными» фотозонами и сезонными активностями. К весне фризы стенда окрасились в нежно-розовые и ярко-фиолетовые краски, рядом с памятником лабораторной мыши появились клумбы с сибирскими цветами.

В сборе интерактивной картины по сегментам, добавив свой кубик, может поучаствовать каждый. Изображение будет меняться, театр оперы и балета сменят другие достопримечательности Новосибирской области.

«Специально к году семьи мы хотели сделать на стенде интересную активность, которая сможет объединить и детей, и взрослых. Наша идея понравилась посетителям, некоторые приходили на стенд несколько дней подряд, собирали кубики Рубика по определенной схеме, чтобы составить большое изображение и сделать свой вклад в живую картину», — прокомментировала заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Ранее мы рассказывали, что ДНК-паспорта получили посетители стенда Новосибирской области в День российской науки на ВДНХ.