В деревне НСО первых потребителей подключили к газу

7 марта в деревне Большой Оёш Колыванского района к новому газопроводу подключили первые дома.

Участие в торжественном мероприятии поучаствовали заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, гендиректор ООО «Газпром газораспределение Томск» Олег Чернюк, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Игорь Домаренко, депутаты.

В настоящее время в деревне к газу могут подключиться 130 домовладений, поступило 100 заявок на догазификацию. Всего пообъектный план-график в регионе включает больше 65 539 домовладений в 153 населенных пунктах.

Одновременно с реализацией программы догазификации идет работа по газификации новых направлений в рамках региональной программы газификации, утвержденной правительством Новосибирской области, и инвестиционной программы ПАО «Газпром». В планах — впервые завести газ в пять районов, на территорию 64 населенных пунктов.

Ранее мы рассказывали, что НСО дополнительно получит 400 субсидий на догазификацию.