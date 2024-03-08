В МЧС рассказали, жители каких районов НСО выезжают на лёд, несмотря на запрет

Жители Новосибирской области не соблюдают запрет на выезд на лёд.

В Ордынском районе было зарегистрировано нарушение правил рыбаками. Также под Искитимом отмечены частичные провалы автомобилей под лёд.

С 1 марта в Новосибирской области запрещено передвижение по акватории водоёмов. Запрет распространяется на все виды транспорта, включая снегоходы. Пока что это правило не относится к ледовым переправам. Однако жители продолжают рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров, выезжая на автомобилях на лёд.

Пока нет информации о происшествиях на водоёмах, сообщает региональное МЧС. Однако в Искитимском районе были зафиксированы частичные провалы автомобилей под лёд.

С начала марта составлено 16 протоколов об административных правонарушениях. Водители чаще всего игнорируют запрет и продолжают выезжать на акваторию водоёма на различной технике.

Спасатели предупреждают о том, что из-за активного потепления меняется структура льда, и некоторые участки уже становятся опасными для пешеходов.

Напомним, ранее на Байкале семья из Новосибирска провалилась на машине под лед.