В Новосибирской области на трассе погиб мужчина после лобового ДТП

Под Новосибирском в ДТП погиб мужчина.

В Госавтоинспекции региона рассказали, 8 марта около 11:30 34-летняя женщина ехала на своей Honda Fit вместе с пассажиром по автодороге Р-255 "Сибирь" в направлении Кемеровской области, при совершении обгона она столкнулась со встречным автомобилем Lexus RX350, за рулем которого сидел 35 летний мужчина.

В результате лобового ДТП погиб пассажир «Хонды». Женщина, сидевшая за рулем, получила травмы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются.

Напомним, новосибирский хирург опубликовал провокационное фото из операционной.