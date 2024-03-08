В Новосибирской области стало на 12,3 тысячи меньше пенсионеров

Численность пенсионеров в Новосибирской области сократилась на 12,3 тысячи человек.

Согласно информации, опубликованной региональным отделением Соцфонда России, в 2023 году общее количество пенсионеров составило 794 155 человек, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем году, пишет РБК-Новосибирск.

В настоящее время страховую пенсию по старости получают 652 436 человек, что является уменьшением по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял 670 601 человек.

Однако количество пенсионеров по инвалидности увеличилось на 9,2%. На начало текущего года такую выплату получают 32 189 человек, что на 2706 меньше, чем в 2022 году.

Также следует отметить, что в 2023 году количество получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца увеличилось на 2,1% и составляет 26 695 человек.

Напомним, 73% новосибирцев поздравят с 8 марта своих женщин.