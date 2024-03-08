В Новосибирской области выросли цены на говядину

В Новосибирской области говядины в среднем стоит 528,94 рубля за килограмм.

В течение недели цены на говядину в Новосибирской области выросли на несколько рублей. Это подтверждают данные Новосибирскстата.

По последним данным на 4 марта, килограмм говядины в среднем стоит 528,94 рубля. Неделей ранее цена была на уровне 521,92 рубля, а в начале года составляла 512,32 рубля.

Свинина, напротив, подешевела с 368,83 рубля до 367,52 рубля. В начале года её цена была 364,4 рубля. Курица же в среднем стоит 230,06 рублей, что на рубль дороже, чем неделей ранее. В начале года цена была 240,42 рубля.

Цены на полукопченую и варено-копченую колбасу выросли на 10 рублей. Согласно данным, средняя цена за килограмм в начале марта составила 584,37 рубля, что на 30 рублей дороже по сравнению с началом года.

Напомним, в честь Международного женского дня специалисты Новосибирскстата показали портрет жительницы региона.