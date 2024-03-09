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проиcшествия

43 пожара произошло в Новосибирской области за пять дней

Фото: ГУ МЧС НСО

Половина всех пожаров за неделю в Новосибирской области связана с неосторожным обращением с огнём.

В Новосибирской области за последние пять дней произошло 43 пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС 9 марта.

По данным ведомства, половина всех возгораний была вызвана неосторожным обращением с огнем. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей также стало одной из частых причин пожаров.

Несмотря на то, что температура в регионе начала повышаться, жители все еще продолжают использовать печи и обогреватели. В связи с этим, специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Напомним, ранее в МЧС рассказали, жители каких районов НСО выезжают на лёд, несмотря на запрет.

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Александр Борисов
журналист

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