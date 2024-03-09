Число пенсионеров в Новосибирской области уменьшилось на 12 300 человек

В Новосибирской области стало меньше пенсионеров — такая тенденция есть по всей России.

Согласно данным регионального Отделения Социального фонда России, к 2023 году численность пенсионеров в области сократилась на 1,5% и составила 794 155 человек.

Ситуация с пенсионерами в России также неутешительна. Главной причиной снижения их числа является повышение пенсионного возраста. Новосибирская область не стала исключением из этого тренда. Согласно отчету регионального Отделения Социального фонда России, количество получателей страховой пенсии по старости сократилось на 2,7%, что составляет 18 165 человек. На начало января численность пенсионеров уменьшилась с 670 601 до 652 436.

Однако, следует отметить, что число инвалидов увеличилось на 9,2%, или на 2 706 человек. На начало 2023 года получателей пенсии по инвалидности было 29 483 человека, а к началу 2024 года их число составило уже 32 189.

Также отмечается рост числа получателей страховой пенсии в связи с потерей кормильца. Их количество увеличилось на 2,1%, или на 2 582 человека, достигнув отметки в 26 695 человек.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что новосибирец выжил месяц на пенсию в 22 858 рублей.