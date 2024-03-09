Новосибирец выжил месяц на пенсию в 22 858 рублей

Житель Новосибирска провёл эксперимент и выяснил, можно ли прожить на пенсию в 22,8 тысяч рублей.

Житель Новосибирска рассказал о своем опыте проживания на пенсию в размере 22 858 рублей в течение месяца. Эта сумма является средней пенсией по региону. Один из журналистов издания МК в Новосибирске решил провести эксперимент и прожить на эту сумму в течение февраля, самого короткого месяца.

В ходе эксперимента журналист потратил 4043 рубля на оплату коммунальных услуг и 260 рублей на проездной билет на общественный транспорт. После уплаты всех обязательных расходов на еду, лекарства и прочие необходимости у него осталось 18 585 рублей. В среднем, ему приходилось тратить чуть более 640 рублей в день, и чтобы сбалансированно питаться, журналисту приходилось активно искать товары со скидками.

Продуктовую корзину журналиста оценил врач-диетолог, который обнаружил, что она не соответствует рекомендованному составу для пенсионеров.

Напомним, в Новосибирской области выросли цены на говядину.