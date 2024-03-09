Полиция Барнаула проверяет информацию о стрельбе по машине с детьми

В Барнауле неизвестные обстреляли машину, в которой находились дети.

В Барнауле полиция начала проверку после того, как неизвестные выстрелили в машину, в которой находились дети. Как сообщили в полиции, инцидент произошел на улице Взлетной, когда автомобиль двигался.

«По данному факту заявление зарегистрировано в дежурной части отдела полиции по Индустриальному району. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление участников и всех обстоятельств данного происшествия», — говорится в сообщении.

Пуля от пневматического оружия попала в заднее окно, где находились дети в возрасте 7 и 10 лет, а также годовалый ребенок. Пострадавших нет. В настоящее время полиция проводит расследование и призывает очевидцев помочь установить личность стрелков.

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